Open-Vld zet in op propere straten Jempi Welkenhuyzen

15 maart 2019

12u35 2 Lanaken Volgende week zaterdag 23 maart zal Open-Vld voor de vijfde keer meewerken aan de actie Straat.net van Limburg.net. Met een groep van een vijftiental gemotiveerde mandatarissen en bestuursleden willen ze het goede voorbeeld geven.

Tussen 9 en 11 uur ruimt de groep zwerfvuil langs de gemeentewegen. “ Daarmee brengen we onze slogan ‘Gewoon Doen’ ook meteen in de praktijk,” aldus schepen en initiatiefnemer Peter Verheyen. “Voor elke opgeruimde kilometer krijgen we een vergoeding, die we schenken aan de vzw Club 100. Een stichting die zich inzet voor mensen met een beperking in Lanaken.”