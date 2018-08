Opdrachtgever brutale homejacking vliegt 10 jaar cel in T.H. STUURDE ALBANESE BENDE NAAR VILLA EX-SCHOONOUDERS VERONIQUE COOPMANS

10 augustus 2018

02u45 0 Lanaken De Nederlander T.H. (57) uit Lanaken vliegt tien jaar achter de tralies. Hij gaf de opdracht voor een gewelddadige homejacking op 19 september 2015 in Voeren. De vijftiger beloofde een Albanese bende dat ze 1,7 miljoen euro konden buitmaken in de villa van de ouders van zijn ex-vriendin. Toen ze die niet vonden, trokken ze naar het huis van T.H. in Spa en gijzelden daar zijn vriendin en zijn negen maanden oude baby.

Vijf Albanezen, die gewapend en met bivakmutsen over het hoofd binnenvielen in de Voerense villa, kregen volgens de rechtbank de opdracht van Lanakenaar T.H.





"Dankzij hem kenden ze de dagelijkse gewoonten van de bewoners en de indeling van het huis. Zo konden ze ongezien de woning betreden en de bewoners verschalken", luidt het vonnis. De Albanezen sleurden zakenman J.K., die net zijn dagelijkse baantjes in het zwembad getrokken had, onder zijn douche uit en propte een geladen pistool met overgehaalde trekker in zijn mond, waardoor de zeventiger een tand verloor. Ondertussen werd zijn echtgenote op bed vastgebonden en gefilmd. Drie uur lang duurde de nachtmerrie voor het bejaard koppel, maar de beloofde buit vonden de Albanezen niet.





Daarom trokken ze twee weken later gewapend naar het huis van opdrachtgever T.H. in Spa. "T.H. had ons een kluis vol geld, juwelen en diamanten beloofd, goed voor 1,7 miljoen euro," bekende de Albanese kopman O. (40), een doorwinterde crimineel.





Drie kogels

"Ik zei hem: 'we deden de job hoe je wou, nu wil ik het geld dat mij beloofd werd."





Volgens T.H. was de boodschap zeer duidelijk. "Ze lieten mij een geweer zien. Hier zitten drie kogels in, een voor jou, een voor je vrouw en een voor je kind. Ze wilden geld: 600.000 euro. Ik heb hen overtuigd dat ik het geld zou halen, terwijl mijn vrouw en kind bij hen bleven."





Zware criminelen

Nadat T.H. de politie contacteerde, konden speciale eenheden zijn vrouw en kind bevrijden. Zeven personen die deel uitmaakten van de Albanese bende werden veroordeeld tot celstraffen van drie tot negen jaar. Volgens de rechtbank schuwt de bende brutaal geweld niet en is ze internationaal actief in zware criminele activiteiten. Het Nederlands koppel dat slachtoffer werd van de gewelddadige homejacking kampt met blijvende invaliditeit.





"Hun leven is volledig veranderd," benadrukt hun raadsman Bert Partoens.





"De man stond als zakenman zeer sterk in zijn schoenen en was nergens bang van. Sinds die feiten neemt hij steeds iemand mee als hij weg gaat."





Aan de zakenman en zijn vrouw moeten de Albanezen en T.H. een schadevergoeding van 31.000 euro betalen. De vriendin van T.H., die in Spa gegijzeld werd, heeft recht op een schadevergoeding van 63.000 euro. Ook aan T.H. zelf moeten de Albanezen een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen voor de feiten in Spa.