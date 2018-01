Ontwortelde boom valt op huis 02u39 0 TONY VAN GALEN In de Seringenstraat viel een grote boom op het dak van een huis. De brandweer moest de boom in stukken komen zagen en verwijderen (inzet).

Brandweer Oost Limburg had zijn handen meer dan vol met in totaal zeker honderd oproepen in hun regio. Eén van die oproepen ging over enkele omgewaaide bomen op het dak in Lanaken aan de Reistraat. Twee bomen kwamen daar terecht op het huis van een koppel.





"Er is heel wat schade aan het dak", vertelt de bewoner. "Ook de auto van mijn vrouw die er stond is beschadigd. Die werd intussen doorheen de dag getakeld." De brandweer had uren werk met het in stukken zagen van de lange stammen. Ook in Smeermaas aan de Brugstraat kreeg een boerderij te maken met schade. Daar vloog het dak van één van de schuren eraf. (MMM/WJL)





TONY VAN GALEN