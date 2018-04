Onimiddellijke aanhouding voor meester-oplichter 19 april 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde J.C. (33) uit Lanaken bij verstek tot vier jaar cel en een boete van 800 euro omdat hij minstens 14 goedgelovige slachtoffers voor grote geldbedragen oplichtte. Omdat J.C. intussen met de noorderzon verdwenen is, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Aan de reeds gekende slachtoffers is hij provisioneel 106.484 euro en 3.900 euro advocatenkosten verschuldigd.





Kort nadat J.C. tot 30 maanden cel met voorwaardelijk uitstel veroordeeld was, ging hij opnieuw aan de slag om zich te verrijken. Zo won hij het vertrouwen van personen in een psychiatrische instelling. Met hun ontvangen bankkaart plunderde hij hun rekening. Andere personen wist hij te overtuigen om grote bedragen te investeren in een project dat onbestaande was. Een andere keer wist hij medelijden op te wekken voor financiële steun bij zijn dure kankerbehandeling. Met ontfutselde bankkaarten deed hij bestellingen en betaalde zelfs dure hotelrekeningen. Plots was hij dan weer een tuinaannemer die voorschotten vroeg voor nog uit te voeren werken, werken die er uiteraard nooit kwamen. Bestellingen op krediet die nooit betaald werden, waren schering en inslag. Zijn laatste wapenfeit dateert van mei vorig jaar.





Voorgaande is slechts een greep uit de inventieve acties van J.C. die uiteraard zijn kat naar de rechtbank stuurde. (JEK)