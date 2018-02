Omstreden verkeersplan aangepast 12 februari 2018

Het schepencollege van Lanaken zal, na de bevraging van bewoners en besprekingen met adviesraden, drie belangrijke aanpassingen doorvoeren in het verkeerscirculatieplan. De aanpassingen bevinden zich in de Stationsstraat en rond de kerk. In de Stationsstraat wordt er ruimte gemaakt voor drie bijkomende parkeerplaatsen. De doorsteek tussen de kerk en het gemeentehuis wordt heropend en ook het 'rondje rond de kerk' kan weer. De aanpassingen worden nog deze maand doorgevoerd. Het verkeerscirculatieplan in het centrum van Lanaken werd op 30 oktober ingevoerd. Het kreeg meteen bakken kritiek, die eindigde met zwarte ballonnen van de middenstand. (WJL)