Omarm eens een bibliotheek

Op 19 januari omarmt de gemeente Lanaken letterlijk het bibliotheekgebouw. Boekenliefhebbers wordt gevraagd naar de bib te komen om tegen 11 uur een mensenketting te vormen rond de bib. Dat kadert in de actie #bibvooriedereen waarbij men duidelijk wil maken dat een bibliotheek onmisbaar is in de gemeente. Sinds twee jaar zijn gemeenten immers niet meer verplicht een bib in te richten en zijn de budgetten verminderd met 2,6 miljoen euro voor de collecties. Maar in Lanaken wordt er nog steeds druk gelezen. "We telden begin vorig jaar 6.078 actieve leden ofwel ruim 24% van de bevolking. Het budget voor aankoop boeken en tijdschriften bedraagt dit jaar ruim 35.000 euro en voor audiovisuele materialen 11.000 euro", aldus bibliothecaris Stefan Paulissen. (WJL)