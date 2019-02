OCMW verhuurt doorgangswoningen

28 februari 2019

Het OCMW beschikt over 2 doorgangswoningen in de Nijverheidslaan. Ze worden ter beschikking gesteld bij acute woningnood. Beide huizen liggen in de reservatiestrook voor de aanleg van een omleidingsweg rond Smeermaas.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat die omleiding op korte termijn wordt gerealiseerd. En dus wil het OCMW de huizen als doorgangswoning verhuren aan mensen met acute woningnood. Eén huis houdt het OCMW in eigen beheer, het andere wordt doorverhuurd aan het Sociaal Verhuurkantoor Maasland. “ Per woning wordt 550 euro maandhuur gevraagd, “ aldus OCMW-voorzitter Michel Stevens, “ Afgelopen jaar hebben 2 gezinnen gebruik gemaakt van het aanbod. Het zijn mensen met dringende woningnood, die bv omwille van brand, hun woonst verliezen en nergens terecht kunnen. Meestal blijven ze er enkele weken of uitzonderlijk enkele maanden, totdat ze zelf weer elders onderdak vinden.”