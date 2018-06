OCMW verhuist tijdelijk naar Cultureel Centrum 16 juni 2018

02u39 0

Wegens verbouwingswerken aan het Sociaal Huis verhuist het OCMW Lanaken tijdelijk van de Gasthuisstraat naar het Cultureel Centrum aan de Engelse Hof. Het huidige gebouw krijgt een nieuwe ingang, een meer uitnodigend onthaal, sanitair en wachtruimte. Cliënten worden begeleid naar zes nieuwe gespreksruimtes. De burelen komen op de bovenverdieping. Ze zijn niet meer toegankelijk voor publiek. De verbouwingen zijn gegund aan de BVBA Gebroeders Janssen uit Opglabbeek. Ruwbouw, afwerking en technieken kosten 371.963 euro. De werken duren tot eind december 2018. Intussen blijft het OCMW bereikbaar in het Cultureel Centrum en telefonisch op het nummer 089/73.00.60 of via mail ocmw@lanaken.be. Eventuele briefwisseling mag wel nog worden verstuurd naar: OCMW Lanaken, Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken. (WJL)