Nieuwe zoekactie in Lanaken naar vermiste Ronald Vandereycken levert niets op

20 november 2018

13u43

Lanaken en nieuwe zoekactie in de bossen in Lanaken naar de vermiste Ronald Vandereycken heeft niets opgeleverd. Dat liet het parket van Limburg vandaag weten. Het is al de tweede keer dat het bos aan het ziekenhuis in Lanaken uitgekamd werd.

Meer dan dertig agenten kamden het bos uit tegenover het ziekenhuis aan de Bessemerstraat, op zoek naar het lichaam van Ronald Vandereycken of voorwerpen die kunnen leiden naar een doorbraak in het kader van zijn verdwijning. In die buurt zou het gsm-signaal van de man een laatste keer door een zendmast zijn gecapteerd.

Het Limburgse gerecht gaat ervan uit dat de man met geweld om het leven is gebracht. Het was de tweede zoekactie op dezelfde locatie zonder resultaat.

Vandereycken werd zaterdag 3 juni in 2017 rond 12.45 uur voor de laatste keer gezien in de buurt van apotheek De Voorzorg in het centrum van Genk. Hij verplaatste zich met een lichtgrijze Peugeot 207. De wagen werd zondag 4 juni nog in verdachte omstandigheden gezien in de Louis Paul Boonstraat in Gellik (Lanaken), in de omgeving van de Kompveldstraat en de Wijerdijk in Gellik. Het voertuig werd in de buurt van de brug aan de Kompveldstraat aangetroffen zonder het lichaam van de vermiste persoon.

Verdachte

Eind juni belandde de 53-jarige Bilzenaar Marc C. in de cel voor de verdwijning van Vandereycken. Hij zit sinds eind juni in hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Politie en gerecht houden er ook rekening mee dat het lichaam van Vandereycken in Nederland gedumpt of begraven is. De Limburgse onderzoeksrechter wil weten of mensen Marc C. of de Peugeot van Vandereycken in de ruime omgeving van Maastricht hebben opgemerkt.