Nieuwe huisnummers reflecteren Jempi Welkenhuyzen

01 februari 2019

13u12 0

In de loop van dit jaar ontvangen alle inwoners een gratis nieuw huisnummer. Dat reflecteert in het donker. Het cijfer zal hetzelfde zijn als het huidige huisnummer.

Deze maand start men in Kesselt, Neerharen volgt in maart en zo zullen alle deelgemeenten beurtelings worden voorzien. Door het aanbrengen van dit reflecterend nummer vinden hulp- en koerierdiensten, taxi’s of Bpost bij slecht weer of in het donker vlotter je huis.

De nummers moeten binnen de veertien dagen na ontvangst zijn aangebracht aan de gevel. Siernummers mogen blijven.

Voor meer info: huisnummers@lanaken.be of bel :089.730730