Nieuwe bungalows op De Krieckaert 16 april 2018

02u37 0 Lanaken Be Housing, de nieuwe eigenaar van recreatiedomein De Krieckaert, gaat op de dierenweide en later op de voetbalterreinen bungalows bouwen.

Dat blijkt uit een infovergadering met de eigenaars van 142 chalets in het park. Er wordt een beheerder gezocht voor permanente bewoning en ook voor de uitbating van de taverne en de frituur lopen gesprekken met kandidaten. Het zwembad keert niet terug. Hier lopen pistes voor een outdoor fitness, minigolf of sauna's. Van de chaletbewoners verwacht Be Housing goed nabuurschap en dat men zich in regel stelt met alle wetgeving. Bewoners krijgen binnenkort hiervoor een checklist. Pijnpunten blijken momenteel de jaarlijkse nieuwe huurprijs van 2.025 euro, het werken met voorschotten en de waterfactuur. Die liep in 2017 op tot 25.000 euro.





