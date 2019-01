Nieuw flitstoestel voor zware voet Jempi Welkenhuyzen

17 januari 2019

11

De politiezone Lanaken-Maasmechelen (lama) gaat binnenkort een nieuw flitstoestel in gebruik nemen. Het betreft een mobielapparaat dat vlotter overal kan worden ingezet. Bedoeling is nog meer hardrijders te betrappen. Zo haal je best je voet van het gaspedaal in de Ringlaan (14% te snel) te Maasmechelen, de Koning Albertlaan (20% te snel) in Lanaken en de Dorpsstraat (35% te snel) in Gellik. De politie wil bijkomend inzetten op snelheidscontroles. In het kader van de actie “ Go for Zero “ controleerde lama afgelopen dagen 919 voertuigen. Hiervan reden 728 bestuurders niet te snel.