Nieuw fietspad Gellik - Lanaken Jempi Welkenhuyzen

30 januari 2019

Er komt een nieuw fietspad tussen Gellik en Lanaken. Het wordt aangelegd vanaf de Kounterstraat in Gellik tot aan de Pannestraat in Lanaken-centrum. Daar wordt het verbonden met het bestaande fietspad van het park De Uilespiegel aan de Langkeukelbeek.

Dit park werd verleden jaar, in eerste fase, afgerond en is ligt tussen het Molenweideplein en de Pannestraat. Studenten gebruiken dit fietspad om veilig tot aan het Heilig Hart College te geraken en sportievelingen tot aan sportpark Montaignehof.

Het fietspad heeft dezelfde opbouw en uitzicht zoals het pad in het park. Het is 3,5 meter breed en krijgt 2 identieke bruggen over de beek. De werken starten in mei en nemen ruim 2 maanden in beslag. De kosten worden geraamd op 388.156 euro.