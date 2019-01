Niemand weet waar vreemd gezoem in Lanaken vandaan komt. Gemeente wil een onderzoek Jempi Welkenhuyzen

12u17 0 Lanaken De Milieu-inspectie bekijkt of ze een onderzoek kan starten naar een mysterieuze zoemtoon, die al een tijd Lanaken-centrum teistert. Naargelang de windrichting is het vreemde brommende geluid ook tot in Gellik te horen.

De vraag om een onderzoek te houden, komt er na diverse klachten van omwonenden. Het schepencollege heeft aangedrongen op een inspectie en wil ook tussenkomen in de kosten hiervoor. “Het is voorlopig erg moeilijk vast te stellen of het om één installatie gaat, dan wel of dit de optelsom is van meerdere geluidsbronnen”, aldus burgemeester Marino Keulen. Een windturbine behoort alvast tot de mogelijkheden.

De gemeente zal alvast aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid vragen om bomen als ‘geluidsversnipperaar’ te planten langs de Europalaan.