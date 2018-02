Net afgestudeerd en meteen leven gered KERSVERS VERPLEEGSTER (23) REANIMEERT MAN (61) IN BRASSERIE MARCO MARIOTTI & JEMPI WELKENHUYZEN

21 februari 2018

02u32 0 Lanaken Leanne Henraat (23) uit Lanaken heeft afgelopen weekend samen met haar schoonzusje het leven van een 61-jarige man gered. Leanne is nog maar pas afgestudeerd als verpleegster en vierde dat met een weekendje aan zee. Daar reanimeerde ze een 61-jarige man die geen hartslag meer had.

Ze moet haar diploma zelfs nog krijgen, en vanaf 1 maart gaat ze aan de slag als verpleegster in Overpelt. Maar toch schoot Leanne Henraat uit Lanaken afgelopen weekend in actie en haalde ze haar parate kennis EHBO uit de kast. "Ik was met mijn schoonzusje een weekendje naar zee geweest", vertelt Leanne, die pas afgestudeerd is. "In Genk heb ik enkele jaren voor verpleegster gestudeerd, en onlangs ben ik dus geslaagd. Binnenkort moet ik mijn diploma zelfs nog krijgen. De dag dat we van Blankenberge weer naar huis wilden, besloten we eerst nog wat te eten in een brasserie. Daar hoorden we plots mensen in paniek roepen dat er iemand onwel werd."





Geen hartslag

Eén van de aanwezige klanten bleek te stikken in zijn eten. De heimlichgreep bleek geen effect te hebben, en het gezicht van de man verkleurde. Mogelijk kreeg hij er een hartaanval bovenop.





Meteen in actie

"Mijn schoonzus Jolien is ook verpleegster, dus samen schoten we meteen in actie. We controleerden de ademhaling en hartslag, maar die bleken zorgwekkend. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, zetten wij de reanimatie in. We zijn onophoudelijk blijven reanimeren, tot de ambulanciers er waren en het overnamen." Toen de juiste apparatuur werd aangekoppeld kreeg de man weer een hartslag, en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.





Daar verbleef hij op intensieve zorgen, waar zijn toestand stabiliseerde. Leanne en haar schoonzusje waren wel zwaar onder de indruk na de feiten. "Ik heb op school zo vaak reanimatie-oefeningen moeten doen", zegt ze. "En om het half jaar kregen we daar een examen van. De laatste keer behaalde ik daar zelfs 97% op. Maar als je het plots in een échte situatie moet doen, en dan zelfs op de vloer van een brasserie, is dat toch wennen. Je merkte ook aan de omstaanders dat eigenlijk niemand wist wat hij moest doen. Het is zo belangrijk dat iedereen EHBO zou kunnen uitvoeren. Nog te veel mensen die een hartaanval krijgen, overlijden omdat de hartmassages te laat worden ingezet. We zijn in elk geval opgelucht dat deze man het wel haalde en we hopen dat hij snel herstelt."