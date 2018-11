Neerharen herdenkt ‘Den doodendraad’ Jempi Welkenhuyzen

09 november 2018

16u56 0 Lanaken De Dorpsraad van Neerharen vzw herdenkt het einde van WO 1 op een bijzondere manier. Naast een tentoonstelling, lezing en een bevrijdingsbal is er aan de vooravond van 11 november ook een evocatie rond ‘Den Doodendraad’.

Dit is een heuse belevingstocht met scènes geplukt uit de oorlog. Zo wordt men wordt vergast op een verhaal rond de dodendraad met pakkende teksten, een vleug humor, een bittere traan, ballet en zang aan de bunker. Geschreven, gecreëerd én geregiseerd door Jef Janssen, bezieler van de slotact en zelf acteur. Vertrek is voorzien tussen 17 uur en 19 uur aan het oud-gemeentehuis, tegenover basisschool De Bolster. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 2,5 euro.

De tentoonstelling, 13 banners over het leven tijdens de oorlog in Neerharen is zaterdag te zien in de parochiekerk (13u tot 17u), en zondag in het ontmoetingscentrum (12u tot 18u).