Nederlander sterft bij jetski-ongeval 02 juli 2018

02u40 0 Lanaken Een 55-jarige Nederlander uit Sittard is gisterennamiddag om het leven gekomen in Briegden bij Lanaken. "Het betreft een ongeval, hij overleed ter plaatse", aldus Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen.

De Nederlander trok met een vriend en landgenoot naar de Zuid-Willemsvaart, waar een stukje verbindingskanaal erg in trek is bij watersportliefhebbers. Over de omstandigheden van het ongeval is vooralsnog niet veel geweten, mogelijk ging de Nederlander iets te voortvarend tewerk. Hij zou in een scherpe bocht van zijn jetski gevallen zijn en zo in de problemen gekomen zijn.





Omstaanders hadden niet meteen door dat hij zware averij had opgelopen. Toen de slachtoffer niet meer bovenkwam, werd er massaal alarm geslagen. Een vriend aan de oever sprong het water in om de man te redden en later namen de hulpdiensten over. De man werd nog op het droge gelegd. "De reanimatiepogingen zijn echter niet gelukt. Het lichaam werd vrijgegeven door het parket, maar een onderzoek werd door hen niet opgestart. De Nederlandse politie lichtte de familie van het slachtoffer in", aldus Nijs. "De man die in het water sprong, is ongedeerd."





(BVDH)