Nederlander (66) maakt dodelijke val in bedrijf Lanaken HAA

03 april 2019

16u10

Bron: Belga, Het Belang van Limburg 0 Lanaken Bij een ongeval in een bedrijf op het industrieterrein Europark in Lanaken heeft een Nederlander gisteren een fatale val gemaakt. Dat meldt de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LaMa).

De man, een 66-jarige Nederlander, kwam gisteren rond 15.30 uur zwaar ten val. Hij viel van een hoogte van vier meter en liep daarbij een zware hoofdwonde op. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de dag overleden.