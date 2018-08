Natuurpunt kuist educatieve poelen 10 augustus 2018

Natuurpunt gaat de educatieve poelen in de buurt van de kinderboerderij schoonmaken. Dat is nodig om woekering tegen te gaan. Maximaal tweederde van de waterplanten worden verwijderd, wat een heel karwei blijkt. Ook wordt de sliblaag op de bodem weggenomen. Om de werken goed uit te voeren wordt het visbestand uit de poelen genomen en tijdelijk elders uitgezet. Het kleine gebied kent een grote botanische waarde. Hier groeien naast typische Kempense soorten ook planten die thuishoren in Haspengouw. En het terrein is het ideale leefgebied voor twee zeldzame dagvlinders. De gemeente heeft daarom een beperkt beheerplan opgesteld waarin Natuurpunt een belangrijke rol speelt. (WJL)