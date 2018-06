Nationaal Park Hoge Kempen UNESCO erfgoed? 28 juni 2018

Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft zich kandidaat gesteld om UNESCO werelderfgoed te worden. In honderd jaar is het park omgevormd van een landelijk, industrieel landschap naar een uniek regionaal natuurgebied, goed voor 5.700 hectare bos en heide. Het Nationaal Park Hoge Kempen is het eerste nationaal park dat door de Vlaamse overheid werd opgericht. Het strekt zich uit over Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, As, Genk en Lanaken. Experts onderzoeken nu de kwaliteit van de kandidatuur. Blikvanger is een schitterende film die perfect laat zien hoe de verandering in zijn werk is gegaan. Een beslissing wordt volgende zomer verwacht.





Meer info op www.heritagehogekempen.be (WJL)