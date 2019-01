Nadine 1 laatste carnavalsprinses? Jempi Welkenhuyzen

15 januari 2019

11u53 0

Sluit Nadine 1 een carnavalstraditie van jaren in Smeermaas? Op de oproep voor nieuwe prinsenkandidaten door CV Nit te Geluive kwam geen reactie. Er zal dus geen machtsoverdracht plaatsvinden. Nadine 1 treedt gewoon af.

Ook wordt er geen carnaval meer gevierd in het ontmoetingscentrum. CV Nit te Geluive vindt onvoldoende vrijwilligers om de zaal te bemannen. Daarom is geopteerd voor een verwarmde tent van 250 vierkante meter bij het dorpscafé De Toerist.

“Carnaval wordt een beetje kleinschaliger, “ vertelt Dominique Terwingen. Samen met Servé Moonen gangmaker voor de vastenavond. “ We focussen ons nu op het kindercarnaval met een kinderstoet in samenspraak met de basisschool. Voor de ouders voorzien we een afterparty en er is de aanstelling van een jeugdprins(es). We houden wel vast aan onze stoet op dinsdag met bal achteraf. En er is haringhappen op woensdag.”

Intussen ziet CV Nit te Geluive dit als een overbrugging. “ We baseren ons vanaf nu voor het seizoen op Groot-Lanaken. Door de oproep kwamen enkele oud-gedienden terug. Nu nog een prins.”