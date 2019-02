N-VA vraagt 50 euro retributie aan derdelanders Jempi Welkenhuyzen

13 februari 2019

14u41 0 Lanaken De N-VA stelt een retributie van 50 euro voor aan derdelanders die een verblijfskaart in Lanaken verlengen of vernieuwen. De vergoeding geldt voor verleende diensten.

Derdelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan Europeanen. Ook statenlozen horen hiertoe. De Lanakense oppositiepartij brengt het voorstel naar de gemeenteraad. Johan Pauly zegt dat het voorstel door lokale besturen kan worden uitgevoerd sinds 2017, maar dat dit in Lanaken nog niet is gebeurd. Nochtans telde de gemeente in 2016 al 296 personen met deze status. Veel derdelanders staan immers ingeschreven in het asielcentrum Ter Dennen. Het voorstel geldt niet voor kinderen. De opbrengst van deze belasting zou kunnen worden aangewend voor taalopleiding en inburgering.