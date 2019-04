Mysterieuze bromtoon blijft aanhouden in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

09 april 2019

08u56 0

Lanaken is nog steeds in de ban van de mysterieuze bromtoon. Die is vaak doorheen de gemeente te horen en zorgt voor heel wat geluidsoverlast. Vooral wanneer het ‘s avonds of ‘s nachts gebeurt. Er is intussen een meldingspunt bij de gemeente en in het tweede deel van dit jaar start de Vlaamse Milieu Inspectie waarschijnlijk een onderzoek. Eerdere klachten tegen het geviseerd bedrijf Celanese zouden zijn afgekocht.

Volgens CD&V-raadslid Rudi Mechels komt het storend laagfrequent geluid inderdaad van Celanese aan de Industrieweg. Daar wordt celluloseacetaat geproduceerd. Maar een uitgebreide studie naar de oorzaak in 2015 kon dat niet uitwijzen. Volgens schepen Christel Gorissen (GROEN) is het niet evident het geluid te detecteren en is het ook niet eenvoudig het type geluid te verminderen.

De bromtoon is er inderdaad niet altijd. Volgens Mechels komt het door het openen van de kleppen van de zgn. herwinningsinstallatie.

Site directeur bij Celanese Erik Lamers zegt dat zijn bedrijf er naar streeft de regelgeving volledig na te leven, ook wat betreft mogelijke onderzoeken. “ We moeten vaststellen dat ook in het verleden niet definitief vaststond dat onze productie-eenheid de oorzaak is van de geluidsoverlast. “ Verder stelt Lamers niet op de hoogte te zijn van enige financiële regeling die zou zijn gesloten met buurtbewoners in het verleden.