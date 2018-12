Motie behoud Molenberg niet ontvankelijk Jempi Welkenhuyzen

14 december 2018

De motie die n-va had ingediend om geen goedkeuring te geven aan de afbraak van het domein Molenberg is niet ontvankelijk verklaard. Ze was te laat ingediend. De motie moest tal van bezwaren ondersteunen.

In de motie vraagt n-va het hoofdgebouw en de directiewoning te behouden in het Nationaal Park Hoge Kempen. En ook wil de partij dat het schepencollege in gesprek gaat met het Agentschap Natuur en Bos om de voorwaarden tot exploitatie aan te passen, zodat mogelijke investeerders toch minstens over 30 jaar kunnen beschikken om hun businessplan uit te voeren.

Zo zou er een groep voor rescue honden interesse betonen in bepaalde gebouwen. Ook blijkt dat de politiezone LaMa honden traint op het domein. Op de sociale mediapagina betuigen dat meer dan 500 mensen hun steun aan Ronn Moors, een ex-bewoner van Molenberg die actie voert. Ook Christel Gorissen, schepen van Leefmilieu deelt zijn zorg. Zij vindt dat het geen pas geeft van de overheid om zo slordig om te springen met het patrimonium en gaat de betrokken instanties contacteren.