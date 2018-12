Moord en doodslag in Limburg: Twee baby’s, één passioneel drama en het mysterie van de Damiaanhoeve Marco Mariotti

26 december 2018

13u23 7 Lanaken 2018 heeft helaas ook in onze provincie enkele gruwelijke en schrijnende feiten gekend. Zes keer werd er gemoord, of sloegen de stoppen door in een relationele of huiselijke context. In twee gevallen was het slachtoffer nog een baby’tje... En dan is er de moord op Gerty Vanhoef, die vragen blijft oproepen. Een overzicht.

LANKLAAR: Mama doodt pasgeboren kind

Drama in Lanklaar, waar een 24-jarige vrouw haar zwangerschap maandenlang verborgen houdt. Haar man is niet meer in beeld, en ze woont opnieuw thuis. Daar bevalt ze in februari in alle eenzaamheid op de badkamervloer van haar derde kind. De vrouw is wanhopig en ziet geen andere uitweg dan het baby’tje te doden. Ze verstopt het vervolgens in een koffertje, dat later door de grootvader van het slachtoffertje gevonden wordt. Die belt meteen de politie. De vrouw zat enkele maanden in de cel, maar draagt intussen een enkelband.

LANAKEN: Vader schudt baby door elkaar

Zaterdag 28 juli, vlak bij het centrum van Lanaken. De politie snelt naar een woning nadat de hulpdiensten omstreeks omstreeks 9.30 uur gevraagd worden om naar een baby te kijken. Het gaat niet goed, en de reanimatie wordt opgestart — tevergeefs. Een autopsie wijst uit dat de baby gestorven is door tussenkomst van een derde. De vader bleek het kindje door elkaar geschud te hebben. Hij wordt opgepakt, voorgeleid en aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

ELEN: Moord aan Damiaanhoeve

Een woningbrand met dodelijke afloop. Zo klinkt het aanvankelijk nadat Gerty Vanhoef (61) in augustus dood aangetroffen wordt in de Damiaanhoeve. Maar de autopsie wijst uit dat ze nog voor het uitbreken van de brand al met geweld om het leven gebracht werd. Meerdere oproepen voor tips en zelfs een sms-bom naar zevenduizend mensen die in de buurt van de zendmast waren tijdens de feiten, leveren niets op. De familie wacht intussen al maanden bang af en de vrienden van Gerty stuurden vorige week nog een vredesboodschap de wereld in.

LANAKEN: Vermoord in de douche

Maandag 2 september: Inge Verstappen (55) wordt dood aangetroffen in haar douche. Ze blijkt vermoord te zijn met twee messteken. Al snel komt haar partner Enrico C. in het vizier. Volgens de speurders waren er relationele problemen en handelde C. mogelijk met voorbedachte rade. Verstappen is in de regio bekend als de roodharige marktkraamster die bij bakkerij Liesenborgs werkte. Ze wilde scheiden van haar man en zou die ochtend de huurovereenkomst van haar nieuwe woonst regelen. De verdachte sprak zelf over een ongeluk.

HASSELT: Twintigers steken huisgenoot dood

Johannes Van Wordragen (56) wordt op 27 september dood aangetroffen in een gracht aan het industrieterrein Ekkelgaarden, vlak naast de E313. Neergestoken, zo blijkt. Kort na de moord worden zeven verdachten opgepakt. Allen wonen ze in hetzelfde huurhuis als het slachtoffer. In het pand verblijven mensen die afkicken van een drugs- of alcoholverslaving. De politie pakt uiteindelijk twee verdachten (20 en 26 jaar) op.

LEOPOLDSBURG: Moord op demente vader

Op 27 oktober wordt Marcel De Meester (86) uit Heppen dood aangetroffen in zijn bed. De bejaarde man, die dement en hulpbehoevend was, stierf een gewelddadige dood. Zijn dochter en haar man worden al snel opgepakt.