Mobiele speelpleinwerking 15 juni 2018

Binnenkort start, naast het reguliere speelplein, ook een mobiele vorm. Elke namiddag brengen een aantal monitoren een bezoek aan een buurt in Lanaken. Daar kunnen kinderen van 3 tot en met 12 jaar deelnemen aan spelen in twee leeftijdsgroepen. Als thema's zijn onder meer gekozen: Paralympische Spelen, Griekse Goden, Harry Potter en Disney. Locaties zijn Kleinveld Rekem, Sporthal Gellik, OC Berenhof Veldwezelt, OC Neerharen, OC De Helle en Jeugpark Smeermaas. De activiteiten lopen telkens van 13 uur tot 16 uur. Info: 089/73.98.50 of via jeugd@lanaken.be. (WJL)