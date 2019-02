Minnelijke schikking St. Servaes site gevaarlijk voorrecht Jempi Welkenhuyzen

27 februari 2019



De gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, liet onlangs de verkoopsvoorwaarden voor de site St. Servaes aan de Postweg aanpassen. Ze stelde een minnelijke schikking voor waarbij de gemeente één derde van de extra kosten voor de verplaatsing van nutsvoorzieningen wil dragen. CD&V bij monde van Vera Jans spreekt van geknoei met gemeenschapsgeld.

De feiten zijn duidelijk, aldus de CD&V, de gemeente heeft de site in 2017 verkocht via een onderhandse overeenkomst aan projectontwikkelaar vercammen, via EIB-Immo bvba voor een bedrag van 620.000 euro. En wel in de staat van bevinding, behoudens zelfs de nutsvoorzieningen in de ondergrond. “De overeenkomst is glashelder, “ aldus Vera Jans.

Bij de werken stuitte de aannemer inderdaad op de nutsgegevens. Die moesten worden verlegd omdat ze kruisten met het gebouwencomplex. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open vld) bleek het zo’n knooppunt te zijn van leidingen voor gas, elektriciteit en zelfs openbare verlichting dat dit boven de verwachtingen lag. “De aanwezigheid van zo’n cluster was noch bij de gemeente, noch bij de projectontwikkelaar bekend. Hij moest 26.976 euro extra kosten voorzien. Wij vreesden voor een procedureslag. Daarom stelden wij als minnelijke schikking voor, zo’n 9000 euro door de gemeente te dragen.”

Op de site komen 32 appartementen, mooie tuinen en ondergrondse garages. Er is reeds 30 procent van het project verkocht. CD&V stemde tegen de aanpassing verkoopsvoorwaarden, NVA en VB onthielden zich.