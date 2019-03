Minister Vandeurzen opent ‘Dag van de Zorg’ in Rekem Jempi Welkenhuyzen

17 maart 2019

11u24 0

Minister Jo Vandeurzen startte zijn ‘Dag van de Zorg’ in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) van Rekem. Hij bezocht er o.a. de vleugel voor Korsakovpatiënten en het therapeutisch creatief atelier.

OPZC Rekem is gespecialiseerd in de forensische zorg en het centrum beschikt over een kenniscentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet op vlak van de forensische psychiatrie. Naast de hoofdzetel in Rekem wordt ook zorg gegeven in Lanaken en Antwerpen.

Als voogdijminister had Vandeurzen acht sites te gaan.In Rekem kon hij deels ervaren hoe patiënten hun verblijf beleven. Ervaringsdeskundigen gaven daarbij uitleg. Omdat de geestelijke gezondheidszorg zich steeds vernieuwt, staat bij OPZC eind dit jaar een audit gepland van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel. Daarnaast opent men na het bouwverlof een nieuwbouw voor de administratieve en logistieke diensten.