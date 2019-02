Minimale dienstverlening De Lijn niet verzekerd Jempi Welkenhuyzen

05 februari 2019

16u01 0 Lanaken De minimale dienstverlening tijdens de stakingen bij De Lijn is niet verzekerd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts. Keulen pleit daarom voor een decretaal kader.

“Er bleek bijna geen bereidheid tot alternatieve dienstverlening”, aldus Keulen. “Dat sterkt mij in de overtuiging dat er voor de reiziger nood is aan een decretaal kader. Momenteel is de minimale dienst enkel een engagement in de beheersovereenkomst.”

Bij decretale regeling is de organisatie voor minimale dienstverlening voor prioritaire ritten eenvoudiger te realiseren, denkt Keulen. Keulen merkt ook op dat er een groot verschil is tussen de stakingsbereidheid tussen chauffeurs van De Lijn zelf en deze van onderaannemers, die ritten rijden voor De Lijn.

“Uit de staking van 14 december 2018 blijkt dat er 15.988 ritten in eigen regie niet werden gereden t.o.v. 2441 bij pachters.”