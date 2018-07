Milieuprijs voor 'De Natuurkids' 16 juli 2018

De Milieu- en Natuurraad (MiNa) heeft de gemeentelijke milieuprijs uitgereikt. Dat gebeurde tijdens het vrijwilligersfeest in sportcomplex Montaignehof in aanwezigheid van een 700-tal mensen. Er waren twee genomineerden. 'Lizers', een groep van een zeventigtal vrijwilligers die via een zelfgekozen route het hele jaar door zwerfvuil opruimt. En daarnaast waren er de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Jan Rosierschool. Zij waren zo verontwaardigd dat de omgeving van hun school er zo slordig bij lag dat ze het project 'De Natuurkids'startten. De leerlingen zetten afgelopen schooljaar acties op rond opruimen, afval sorteren, en sensibiliseren. Scholier Weytjens mocht uit handen van Marjolein Heuvelman, schepen Christel Gorissen en burgemeester Marino Keulen een beeldje in ontvangst nemen van de bekende Lanakense kunstenaar Alejandro Chavez Saenz. (WJL)