Meer kwaliteit, dan kwantiteit bij herstelling wegenwerken

28 maart 2019

09u01 0

De gemeente heeft een openbare procedure uitgeschreven voor KWS-herstellingen aan de wegen voor dit dienstjaar. De raming hiervoor bedraagt 272.189 euro. Er is een krediet in het investeringsbudget voorzien. De oppositie stelt dat deze koolwaterstofverhardingen niet altijd volgens de regels van de kunst worden aangebracht.

Het was J.P. Hermans (CD&V) die de kat de bel aanbond. Hij stelt dat het een goede zaak is dat Lanaken afgelopen jaar 19.000 vierkante meter wegenis heeft aangepakt, maar hij pleit voor meer kwaliteit, dan kwantiteit. “ De uitvoering van de werken gebeurt slordig. De kwaliteit van de tarmac is bedenkelijk. Er zijn problemen met de afwatering. De stoepen worden ongelijk heraangelegd of liggen er versleten bij. Ook het snoeien van bomen laat te wensen over.”

Schepen van Openbare Werken Peter Verheyen neemt akte van de opmerkingen. Hij denkt nochtans dat de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. “ Maar ik ben bereid met het raadslid en onze Technische Dienst ter plaatse te gaan kijken.”