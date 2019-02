Martinus Wolf woont al vijf jaar op Molenberg Jempi Welkenhuyzen

20 februari 2019

Er wonen niet alleen vleermuizen op Molenberg, ook Martinus Wolf vindt er onderdak in de directeurswoning. Het is zijn uitvalsbasis voor optredens als straatartiest in Hasselt, Maastricht en Luik. Zijn lyrisch-romantische pianomuziek wordt overal gesmaakt.

“Ik huur de woning van Natuur en Bos voor 350 euro per maand, all-in, al zat ik deze winter wel zonder stookolie. Na de sluiting van het schooltje bleek het niet meer opportuun om de ketel te vullen, gezien de afbraak hier dreigt. Elektriciteit en een open haard, hout van de jager, naast een zachte winter, hielpen. Ik sta op een wachtlijst om eerstdaags te vertrekken. Maar eigenlijk wil ik niet weg. Het is hier zo rustig.”

Wolf, afkomstig uit Hoogstraten, zegt graag te wonen op Molenberg. Het huis is in goede staat, ook het dak. En dat geldt ook voor het hoofdgebouw. Alle apparatuur werkt nog. “ Waarom moet dit domein terug bos worden ? Er is nog voldoende groen rondom! Men zou hier perfect onderdak kunnen bieden aan eender wie.”

In zijn autobiografisch boek ‘Mijn pianomarathon’ (derde druk) , spreekt Wolf over de rijke ervaring met de asielzoekers, die van de ene dag op de andere plots onderdak kregen op Molenberg. Maar nu weer verdwenen zijn. “ Er zat een topgitarist tussen uit Damascus. Samen met hem hebben we mijn hommage aan de slachtoffers van de aanslagen in Brussel gespeeld: ‘After the inferno’.”

Momenteel bereidt Martinus Wolf zich voor op nieuwe optredens met Myriam Bronzwaer in het Fakkeltheater te Antwerpen.