Mannelijke poetshulp steelt geld uit spaarpot, maar wordt betrapt door camera VCT

22 maart 2019

12u28 0 Lanaken Een 48-jarige man uit Lanaken riskeert een celstraf van vijf maanden omdat hij een diefstal pleegde bij het gezin waar hij als poetshulp werkte. Omdat het gezin vermoedens had, installeerden ze een camera. De beelden toonden hoe de poetshulp zonder poetsmateriaal de kamer binnen kwam, geld uit de spaarpot haalde en de batterijlader van de GSM meenam.

P. gaf toe dat hij geld uit de spaarpot nam. Hij was toen al vier jaar werkzaam bij het gezin. “Het was maar 4 euro maar het was fout, dat geef ik toe. “Ik wil ook mijn verontschuldigen aanbieden.” Volgens de aanklager ging het om meer geld. “De powerbank wil ik ook hebben”, klonk het op de camerabeelden. P. werkt nu nog als huishoudhulp in een ander gezin. “Maar dit zal ik nooit meer doen.” De aanklager vorderde een celstraf van vijf maanden maar kon zich ook akkoord verklaren met een werkstraf. Vonnis op 26 april.