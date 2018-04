Man rijdt met mobilhome het kanaal in 07 april 2018

Op de grens tussen Boorsem en Rekem is gisterennamiddag een mobilhome in het kanaal beland. De bestuurder merkte dat er iets haperde aan het voertuig, en probeerde te luisteren waar dat probleem aan lag. Hij wilde parkeren in Rekem, en besloot nog een klein ritje te maken. "Waar het dan is misgelopen weet ik niet, maar mogelijk heeft hij moeten uitwijken voor een tegenligger", vertelt zijn echtgenote Karen Vandercamp uit het Nederlandse Brabant. "Hij is pardoes met zijn mobilhome het water in gereden." Een visser die aan de andere kant van het kanaal zat, zag alles gebeuren. "Ik zag hem in de verte inderdaad al stoppen, uitstappen en kijken. Niet veel later reed hij door en reed hij een heel stuk over de berm. Ik dacht dat het ook een visser was die dicht bij het water wilde parkeren." De visser belde de hulpdiensten, maar de man had zichzelf al op het droge gehesen.





"Mijn man belde me om te zeggen dat hij kleddernat aan de kant zat. We zijn redelijk onder de indruk van wat er is gebeurd, maar zijn vooral blij dat we het kunnen navertellen. De voorruit is zwaar beschadigd, en er is natuurlijk veel waterschade." De brandweer en een gespecialiseerde takelfirma hadden de handen vol met de dregginswerken.





