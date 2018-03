Man reed in op trio: vijf jaar cel geëist 01 maart 2018

02u33 0 Lanaken T.A. (29) uit Maasmechelen riskeert vijf jaar cel voor poging doodslag. Hij probeerde een ruzie met drie jongemannen te beslechten door op hen in te rijden.

De feiten dateren van 11 januari 2015, op de Maaseikersteenweg in Lanaken. Even voor 3 uur 's nachts was de beklaagde met zijn vriendin op de terugweg na een uitstap naar Maastricht. Ze waren in een discussie verwikkeld, toen drie wandelaars hen duidelijk probeerden te maken dat het leven veel te kort is om ruzie te maken.





Week in coma

Maar dat schoot T.A., die al behoorlijk opgefokt was, in het verkeerde keelgat. Hij reed moedwillig in op het trio, en raakte één van hen ook. Het slachtoffer raakte zwaargewond en bracht drie maanden door in het ziekenhuis, waarvan één week in een kunstmatige coma. Hij zal zijn job als kraanbestuurder nooit meer kunnen uitoefenen. Zijn advocaat vroeg 1 euro provisionele schadevergoeding. Voor zijn echtgenote en ook voor hun minderjarige zoontje vroeg de advocaat 75.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 28 maart. (JEK)