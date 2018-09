Man opgepakt die Pakistaan met hete olie overgoot 01 september 2018

De Afghaan die op 24 augustus 's nachts een Pakistaan met hete olie overgoot, is gevat. De dader was voortvluchtig, nadat hij de Pakistaan lelijk had toegetakeld na een uit de hand gelopen discussie. De feiten speelden zich af in een carwash aan de Bilzerbaan in Lanaken. Het slachtoffer liep derdegraads brandwonden op aan de armen en eerstegraads brandwonden in het gezicht en aan de hals.





De dader werd gearresteerd in Schaarbeek. Hij werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die hem liet aanhouden. Hij zit nu in de cel. (MMM)