Man (36) dood aangetroffen in huis 12 maart 2018

In Smeermaas in Lanaken is zondagochtend het levensloze lichaam aangetroffen van een 36-jarige man. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de man bleek alle hulp te laat.





De politie kwam ter plaatse, maar het parket besloot het draaiboek van verdachte overlijdens te gebruiken. Vooral de jonge leeftijd van de man waren verdacht genoeg om niet meteen over een natuurlijk overlijden te spreken. Volgens het parket zijn momenteel alle pistes mogelijk. Toch zou van kwaad opzet niet meteen sprake zijn, en lijkt het meer om een natuurlijk overlijden te gaan. Later in de week zou het onderzoek meer duidelijkheid moeten kunnen geven. (MMM/WJL)