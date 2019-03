Magisch getal 55 voor Brikkenbekkersstoet Jempi Welkenhuyzen

04 maart 2019

55 of 5 x 11 Alaaf. Prins Dylan 1 wist in Rekem code geel om te buigen in code groen. Rood, geel en groen, niet toevallig dé kleuren van carnaval.

Prins Dylan is daarenboven de kleinzoon van Gerard Stevens, stichter van de stoet. Hij zet ook de traditie verder, want vader Eric was de 44e prins. En toevallig is hij 11 jaar lid van CV De Brikkenbekkers. Alle magie zit in de juiste cijfers. De stoet is de bekroning van al het voorbereidend werk.

“ We hebben met de technische dienst en de noodhulp een aantal veiligheidsvoorwaarden opgelegd, “ aldus burgemeester Marino Keulen. “Wie op een verhoogde constructie staat moet worden omgord of zich stevig bevestigen. Wagens met losse elementen kregen inspectie en moeten die elementen verwijderen. En bij hevige regenvlagen, mogen groepen de optocht verlaten zonder financiële sancties. Denk daarbij aan muziekkorpsen of groepen met kinderen.”