Maastrichterweg eindelijk weer open, Maaseikersteenweg krijgt nieuwe laag MMM

05 april 2019

16u53 0 Lanaken Maandagnamiddag 8 april gaat de Maastrichterweg opnieuw open voor gemotoriseerd verkeer. De volledige herinrichting van Smeermaas centrum is daarmee echter nog niet afgerond. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 april krijgt de Maaseikersteenweg een nieuwe toplaag asfalt en wordt de rijweg afgesloten. Verkeer tussen Lanaken en Maastricht rijdt via de vernieuwde Maastrichterweg.

Vanaf het kruispunt met de Maaseikersteenweg tot net voorbij de Grensstraat ligt er een nieuw wegdek met nieuwe fiets- en voetpaden. Ter hoogte van de school is voorzien in een veilige oversteekplaats. Ondergronds werd een gescheiden riolering aangelegd. Maandag 8 april, in de late namiddag, is de Maastrichterweg opnieuw toegankelijk voor alle verkeer.

Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 april worden er nog herstelwerken uitgevoerd in de Maaseikersteenweg, vanaf het kruispunt met de Maastrichterweg tot en met de Louis Pasteurstraat. Er wordt een nieuwe toplaag asfalt aangebracht omdat het wegdek op sommige plaatsen vandaag al beschadigd is. Dat komt door de ongunstige, koude weersomstandigheden tijdens de aanleg afgelopen najaar. Verkeer tussen Lanaken en Maastricht rijdt via de pas opengestelde Maastrichterweg. Vrijdag 12 april gaat de Maaseikersteenweg en dus het volledige kruispunt opnieuw open.