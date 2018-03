Maastricht wil milieuvignet 16 maart 2018

Maastricht wil vanaf volgend jaar als eerste in Nederland een milieuvignet invoeren naar Duits model. De plannen kaderen in de invoering van milieuzones tegen 2019. Diesels van voor 2008 en benzinemotoren van voor 1990 komen de stad zonder milieuvignet niet meer in. De regeling geldt voor auto's, bestel- en vrachtwagens. Verder wordt bekeken hoe men vervuilende brommers en moto's kan weren. Maastricht gaat de modaliteiten voor de invoering van de mileuzone verder uitwerken, zo blijkt uit de gemeenteraad. Een definitieve beslissing valt na de zomer. Het verkeersmanagement van Maastricht werkt ook al meer dan tien jaar met doseerlichten om filevorming in de stad te voorkomen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. (WJL)