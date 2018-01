Maas staat erg hoog, maar geen reden tot paniek 02u43 0 Foto Karolien Coenen De Halstraat werd afgesloten omdat een deel ervan onder water staat. Lanaken De Maas in Maasmechelen staat weer ontzettend hoog. Hoog genoeg om de Halstraat, die richting Kotem en langs de rivier loopt, af te sluiten voor al het verkeer.

Een medewerker van de Vlaamse Waterweg kwam gisteren naar de Halstraat gereden om een stand van zaken te nemen en het grondwater te meten.





Die kwam intussen hoger te staan dan normaal, maar ook hier is voorlopig nog geen reden tot paniek. "De bestaande dijken volstaan", zegt burgemeester Raf Terwingen. "Wel vragen we bewoners om voorzichtig te zijn. De wegen naar de Winterdijk zullen ook worden afgesloten."





Stroming

Ook de stroming is momenteel zeer hevig, dus kijklustigen wordt gevraagd afstand te bewaren. "Aan het wateroppervlak lijkt het al een felle kolkende massa water, maar enkele meters dieper is die stroming soms nog veel feller", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg.





De reden dat de Maas zo breed staat, is vooral door het smeltwater afkomstig uit Frankrijk. "En dan moet er nog een heel deel komen. Momenteel stroomt er zo'n 1.500 kubieke meter water per seconde door de maas. Dat zal nog aangroeien tot 2.000."





Jaren 90

Langs de oever van Maasmechelen tot in Maaseik wordt er geregeld aan zowel Belgische als Nederlandse zijde werken uitgevoerd om de infrastructuur te verbeteren.





Maar zware overstromingen zoals in de jaren negentig zullen wellicht nooit meer aan de orde komen. (MMM)