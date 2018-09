Maand van de sportclub 07 september 2018

Tijdens deze maand kan men kennismaken met diverse sportclubs, die niet altijd zo bekend zijn. Ze geven open trainingen of een initiatiedag. Tussen de reguliere clubs als judo, hapkido, atletiek , turnen en voet- of volleybal, kan men ook terecht voor showsport als twirling, een wandelclub of artistiek zwemmen. De kennismaking is telkens gratis. Voor meer info kan men terecht op www.lanaken.be (WJL)