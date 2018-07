Maak je eigen stuiterballen en slijm 25 juli 2018

Vandaag vindt in het Cultureel Centrum 'Knutselen van stuiterballen en slijm' plaats.





Een event georganiseerd door Dienst Jeugd Lanaken. "We gaan als een professor chemie aan de slag. We ontdekken hoe het komt dat een stuiterbal stuitert. We gaan aan de slag met huis-, tuin- en keukenspullen, we toveren dit keer geen lekker gerechtje op tafel, maar maken slijm en hippe stuiterballen", legt de organisatie uit. Het event start rond 9.30 uur en loopt tot 12 uur. Deelname kost 8 euro en iedereen vanaf 6 jaar is welkom. (BVDH)