Lokale Radio Lanaken van start op 106 FM

Sinds kort is Lokale Radio Lanaken, kortweg LRL, gestart met uitzendingen op 106 fm en via Livestream. Dat is het gevolg van het nieuwe mediadecreet. LRL vergast Lanaken en omstreken op een muziekformat dat gezinsgericht is en vooral mikt op een luisterpubliek tussen 30 jaar en 65 jaar. Hiervoor hanteert het een horizontale programmering. Vooral de no-nonsense visie op radiomaken valt op. Daar zijn de bestuursleden niet vreemd aan: Rudi Martens, Mark Geenard, Michel Barthels, Jochen Brouns en Gunther Aussems waken over de vele vrijwilligers en de kwaliteit van hun programma. Naast de radiofrequentie kan men LRL ook volgen via de website lokaleradiolanaken.be en via de sociale media.





