Lokale besturen niet betrokken bij keuze trajectcontrole: "Gemiste kans" 30 juli 2018

02u39 0

Minister Weyts heeft de uitrol van trajectcontroles op gewestwegen versneld, maar bij de selectie ervan worden geen lokale besturen betrokken. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) betreurt dit. "Dat is een gemiste kans, want naast de objectieve gegevens uit ongevallenstatistieken en snelheidsgegevens, kennen wij, als lokale besturen, het best de pijnpunten op ons grondgebied, wij kunnen het Agentschap Wegen en Verkeer daar met raad en daad bijstaan", aldus Keulen. "Daarnaast is niet elke (gewest)weg geschikt, vermits je een afstand van ongeveer 1,5 km nodig hebt zonder veel zijwegen om een correcte meting te doen", luidt het. (WJL)