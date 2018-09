Lockers voor handelaren 07 september 2018

De oppositiepartij N-VA willen de handelaars in het centrum en deelkernen ondersteunen, maar ook nieuwe handelaars aantrekken. Hiervoor gaan ze een onlineplatform lanceren waar handelaars producten en diensten online kunnen aanbieden. Die producten worden nadien afgeleverd in een locker die beschikbaar is in alle dorpskernen. Op die manier hoeft de handelaar geen transportkosten betalen om de goederen te leveren en blijven deverplaatsingen door pakketleveranciers beperkt.





In samenwerking met Joyn wil men kopers belonen als ze lokaal kopen. Ook toeristen zullen hiervan gebruik kunnen maken. Naast dit initiatief wil N-VA nog andere initiatieven ontwikkelen om de gemeente opnieuw commercieel aantrekkelijk te maken. (WJL)