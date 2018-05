Little Town Foodfestival 24 mei 2018

Op 26 mei kan je vanaf 12 uur naar het 'Little Town Foodtruckfestival' op de Speelheuvel (kerkplein) van Gellik. Het is al de derde editie. Naast een Indische foodtruck, een Tacomobiel en de Jaco Foodcaravan zijn er ook een cava- en gin-tonicbar en een pannenkoekenstand. Nieuw is 'Barber Dré'. Er is livemuziek en voor de kinderen animatie en een springkasteel. Ook kan je er ponyritjes maken. (WJL)