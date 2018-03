Limburgers vliegen bewust vanaf Maastricht 10 maart 2018

Limburgers boeken massaal hun vakantie via Maastricht Airport. In drie maanden tijd goed voor 40.000 vakanties. Daarvan komt 32 procent uit ons land. Aanvankelijk mikte reisorganisator Cordenon op 8000 toeristen uit België. Dat zijn er intussen 12.800. Corendon gaat 29 wekelijkse vluchten uitvoeren vanaf Maastricht. En dit naar 17 bestemmingen. In totaal verwacht men 100.000 vakanties te boeken. Daarom werd zo pas de boeing 737-800 'Pride Of Limburg' vast gestationeerd op Maastricht-Aachen-Airport.Daar komt nog een tweede vliegtuig bij. (WJL)