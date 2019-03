Letselongevallen toegenomen in 2018 Jempi Welkenhuyzen

06 maart 2019

18u11 0

Het aantal ongevallen met letsel namen afgelopen jaar toe. Dat blijkt uit de cijfers van de Coördinatie Steundirectie Limburg van de Federale Politie, die Marino Keulen (Open-vld) kon inkijken.

Op Limburgse wegen gebeurden er vorig jaar gemiddeld 34 letselongevallen. De politiezone LAMA (Lanaken - Maasmechelen) zit juist onder het Limburgs gemiddelde. Hiermee stagneert de daling die was ingezet in 2017. Toen noteerde men 31 ongevallen. “ Voor Lanaken apart zijn er 29 letselongevallen per 10.000 inwoners. Wat me zorgen baart, zijn de vier dodelijke ongevallen op ons grondgebied,” aldus Keulen.

Uit een analyse blijkt dat de meeste letselongevallen in Limburg op gewestwegen gebeuren en tijdens de avondspits op weekdagen. Ook vonden er meer ongevallen plaats in de ochtendspits. De weekendongevallen stegen voor het eerst sinds jaren. “ Al is men voorzichtiger geworden, de weekendongevallen maken vooral slachtoffers tussen de 20 en 30 jaar, ten gevolge van alcohol.Wat nog opvalt : 1 op 3 dodelijke slachtoffers is 65-plus en zwakke weggebruiker.”