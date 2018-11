Leerling (14) zakt in elkaar aan bushalte en overlijdt in het ziekenhuis MMM/WJL

27 november 2018

19u15 84 Lanaken Een 14-jarige jongen uit Lanaken is maandagavond overleden in het ziekenhuis van Genk nadat hij plots onwel werd. De leerling liep school aan Atheneum Alicebourg in Lanaken en wachtte met wat vriendjes op de bus naar huis. Daar werd hij onwel en overleed later op de avond.

Over de precieze omstandigheden bestaat voorlopig nog veel onduidelijkheid. De 14-jarige Rafael uit Veldwezelt was met enkele schoolvrienden aan het wachten op de bus naar huis. De jongen - die eerder in Maastricht woonde - voelde zich plots onwel en zakte in elkaar.

Niet veel later kwam hij weer bij bewustzijn en werd daarop met een wagen naar huis gebracht. Maar daar verergerde zijn toestand. Met een ambulance werd hij naar het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk gebracht waar hij uiteindelijk bezweek. Wat de jongen plots fataal werd, blijkt voorlopig niet duidelijk.

Geen les

Voor de leerlingen én leerkrachten van Atheneum Alicebourg kwam het nieuws bijzonder hard aan. “We hebben dinsdag alle leerlingen proberen opvangen", legt directrice Lieve Leenders uit. “We hebben een knusse ruimte voorzien waar iedereen bij elkaar kon zijn. Dat gebeurde onder begeleiding van leerkrachten en specialisten van het CLB. We vonden het belangrijk dat iedereen bij elkaar terecht kon voor de steun. Les geven was onmogelijk, iedereen moet de kans krijgen om zijn verdriet te uiten.”

Rouwkamertje

Ook de broer van het slachtoffer zit er op school. De Nederlandse familie is dan ook al langer vertrouwd met het atheneum. “Woensdag voorzien we een soort van rouwkamertje, waar de leerlingen op hun manier afscheid kunnen nemen. Eerst doen we dat met de leerlingen van afdeling Hout-Metaal waar hij bij zat.” Ook voor de leerkrachten was de impact van het overlijden bijzonder emotioneel. “Overdag hou je je sterk voor de kinderen, maar als zij naar huis zijn, breekt ook bij ons alles los", klinkt het.